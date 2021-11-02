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В Самаре снесут крупный гаражный кооператив

2 ноября 2021 12:13
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В Самаре снесут крупный гаражный кооператив

Арбитражный суд Самарской области закончил рассматривать иск департамента градостроительства к представителям потребительского гаражного кооператива (ПГК) «ЮГАН». Чиновники потребовали снести самовольно возведенный массив.

Борьба за гаражи началась больше года назад. В середине сентября 2020 года депстрой обратился в суд с требованием признать постройки в Кировском районе Самары незаконными. Речь идет о блоке строениях, которые находятся на пересечении улиц Советской и Черемшанской. Всего здесь располагается больше сотни гаражей.

— В суде истцы объяснили, что еще в 1988 году земельный участок сдали в аренду под коллективную стоянку. В 1997 году местные жители получили возможность арендовать площадку, но без права выкупа. Срок аренды истекал в 2000 году. Чиновники депстроя пояснили, что не выдавали разрешения на строительство капитальных объектов. Также выяснилось, что в 90-е у участка сменился собственник. «ЮГАН» стал правопреемником коллективной стоянки. Однако свои обязанности арендатора представители ПГК выполняли не полностью. Например, они не платили вовремя арендную плату, и в результате образовалась задолженность, — следует из материалов арбитража.

В результате судьи согласились с доводами чиновников. Гаражный кооператив «ЮГАН» признали самовольной постройкой. Ее необходимо снести в течение трех месяцев. Причем сделать это ответчики должны будут самостоятельно. Если же через 3 месяца гаражи не уберут, то депстрой имеет право самостоятельно демонтировать постройки, но затем расходы на работы придется компенсировать «ЮГАН».

Впрочем, и гаражный кооператив может обжаловать решение арбитража. На апелляцию у них есть месяц, сообщает 63.ру.

Нешуточная борьба за свои гаражи развернулась и в Красноглинском районе Самары. Здесь на месте кооператива в 10-м микрорайоне поселка Мехзавод планируют построить склады V–IV классов вредности. Однако местные жители высказались против этой идеи.

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