В Самаре реконструируют стелу моторостроительного завода имени Фрунзе  

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В 2025 году Россия готовится отметить 80-летие со дня Победы в ВОВ. В Самаре стартовали работы по благоустройству и ремонту памятников, монументальных сооружений и мемориальных досок, посвященных ратному и трудовому подвигу в войну.

Проведено обследование 30 мемориальных сооружений и составлен план их ремонта.

Повреждения выявлены на стеле ветеранам Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе, расположенной на Аллее Трудовой Славы. У конструкции - сильный угол отклонения. Объект огорожен. Проведен конкурс на проведение работ. При воссоздании объекта будет сохранен первоначальный внешний облик мемориала, в начальных габаритных размерах и архитектурных решениях. Работы планируется закончить в 2025 году.

Всего в Самаре расположено 326 мемориальных объектов, увековечивающих память героев и событий ВОВ, в том числе 113 памятников и 212 мемориальных досок.

Стоит отметить, что большинство объектов уже привели в порядок.

Фото: Администрация Самары