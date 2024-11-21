Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, с начала дня, пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали на пожары в многоквартирных домах. 
ГУ МЧС СО: сoблюдайте правилa пожарной безопасности в многоквартирных домах
Ранее он возглавлял Куйбышевский внутригородской район Самары.
Вячеслав Федорищев предложил возглавить Новокуйбышевск Алексею Коробкову
Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд и отметил большое значение сельскохозяйственной отрасли для области и для всей страны.
Вячеслав Федорищев встретился с аграриями и вручил награды ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Работы планируется закончить в 2025 году.
В Самаре реконструируют стелу моторостроительного завода имени Фрунзе  
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
22 ноября в губернии дождь, до +5°С
Как отметил Вячеслав Федорищев, 3 проекта достаточно сложные с точки зрения юридической конструкции.
Вячеслав Федорищев пригласил юридическое сообщество Самарской области к разработке новых проектов по развитию региона
Самарская библиотека для слепых стала победителем в номинации "Библиотека книг на русском языке"!
Самарская областная библиотека для слепых - лауреат Международной Пушкинской премии
Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.
Денис Бутолин представил опыт региона по формированию резерва управленческих кадров на Всероссийском совещании Минздрава России
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре реконструируют стелу моторостроительного завода имени Фрунзе  

21 ноября 2024 19:41
132
Работы планируется закончить в 2025 году.

В 2025 году Россия готовится отметить 80-летие со дня Победы в ВОВ. В Самаре стартовали работы по благоустройству и ремонту памятников, монументальных сооружений и мемориальных досок, посвященных ратному и трудовому подвигу в войну.  

Проведено обследование 30 мемориальных сооружений и составлен план их ремонта. 

Повреждения выявлены на стеле ветеранам Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе, расположенной на Аллее Трудовой Славы. У конструкции - сильный угол отклонения. Объект огорожен. Проведен конкурс на проведение работ. При воссоздании объекта будет сохранен первоначальный внешний облик мемориала, в начальных габаритных размерах и архитектурных решениях.  Работы планируется закончить в 2025 году.

Всего в Самаре расположено 326 мемориальных объектов, увековечивающих память героев и событий ВОВ, в том числе 113 памятников и 212 мемориальных досок. 
Стоит отметить, что большинство объектов уже привели в порядок.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд и отметил большое значение сельскохозяйственной отрасли для области и для всей страны.
21 ноября 2024, 19:47
Вячеслав Федорищев встретился с аграриями и вручил награды ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Глава региона поблагодарил их за тяжелый самоотверженный труд и отметил большое значение сельскохозяйственной отрасли для области и для всей страны. Общество
143
Как отметил Вячеслав Федорищев, 3 проекта достаточно сложные с точки зрения юридической конструкции.
21 ноября 2024, 18:41
Вячеслав Федорищев пригласил юридическое сообщество Самарской области к разработке новых проектов по развитию региона
Как отметил Вячеслав Федорищев, 3 проекта достаточно сложные с точки зрения юридической конструкции. Политика
173
Самарская библиотека для слепых стала победителем в номинации "Библиотека книг на русском языке"!
21 ноября 2024, 18:35
Самарская областная библиотека для слепых - лауреат Международной Пушкинской премии
Самарская библиотека для слепых стала победителем в номинации "Библиотека книг на русском языке"! Общество
132

В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
260
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
375
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
626
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
729
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
332
Весь список