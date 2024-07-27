В Самаре проверили ход работ на социально-значимых объектах

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В субботу, 27 июня, Елена Лапушкина в ходе выездного рабочего совещания оценила ход работ по ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовая, по реконструкции улицы XXII Партсъезда, обновлению улицы Чернореченская и здания бывшего кинотеатра «Россия». В объезде приняли участие руководители профильных департаментов, главы внутригородских районов и представители подрядных организаций.

Первой точкой выезда стал участок улицы Ново-Садовая от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальная, где ведутся работы по капитальному ремонту опорной трамвайной линии. С 29 апреля движение на указанном отрезке было перекрыто в оба направления. Для удобства жителей в рамках компенсационных мер по улице Ново-Садовая курсируют бесплатные автобусы. Они забирают пассажиров в районе улицы Ташкентская и через улицы Демократическая и Ново-Садовая везут до улицы XXII Партсъезда (до остановки в районе ТЦ «Апельсин»), далее едут в обратном направлении.

Руководитель Департамента транспорта Администрации Самары Сергей Маркин рассказал, что в рамках капремонта уже завершен монтаж контактной сети трамвая, уложены два стрелочных перевода на узловой станции Барбошина Поляна, выполнено устройство ливневой канализации, полностью уложена рельсошпальная решетка на всех 12 переездах. В настоящее время продолжается укладка рельсошпальная решетка на оставшихся участках. После завершения работ будет «обкатка» линии. К 1 сентября движение трамваев по улице Ново-Садовая от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальная будет восстановлено.

В ходе объезда глава Самары посетила и улицу XXII Партсъезда, которая находится на реконструкции. В настоящее время в работе у подрядчика два участка: от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе и от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой.

На первом участке работы ведутся поэтапно: ближе к Московскому шоссе рабочие уже приступили к подготовке основания под будущую дорогу, а в районе улицы Ново-Садовой завершается перекладка инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплосетей.

На втором участке подрядная организация уже справилась с основным объемом задач. Ранее здесь были произведены работы переустройству инженерных систем, устройству новых покрытий, нанесению разметки, установке опор освещения, дорожных знаков, пешеходных ограждений, остановочных павильонов.

На четной стороне XXII Партсъезда, в районе домов №№188, 192, 194, подрядная организация уложила газонную решетку. Такое решение вызвало вопросы у жителей. Подрядчик пояснил, что проектом на данном участке не предусмотрено строительство тротуара, так как рядом проходит тепловая камера, у которой есть охранная зона.

Новая дорога на XXII Партсъезде станет еще одним связующим звеном между основными городскими магистралями – Московским шоссе и улицей Ново-Садовая. Проектом предусмотрено четыре полосы для движения транспорта: по две в каждом направлении.

Оценили ход работ по благоустройству улицы Чернореченская и реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». Первым этапом ресурсоснабжающие организации выполнили перекладку всех инженерных коммуникаций: тепловых, канализационных, электрических, газовых, а также сетей водоснабжения. Остался небольшой объем работ, который будет завершен уже на следующей неделе.

Параллельно на улице Чернореченская ведутся работы по двум национальным проектам. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется фрезерование дорожного покрытия, монтаж системы освещения, устройство нового тротуара.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» преображается бульвар. Здесь появится новое плиточное покрытие, пандус, пешеходные ограждения, установят освещение и малые архитектурные формы, такие как арт-объект «Арка», урны и скамейки. Обустроят газон с автополивом, посадят деревья, кустарники и цветы. В настоящее время со стороны улицы Владимирская подрядчик уже приступил к устройству плиточного покрытия.

Активно ведется и реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия», которое расположено на улице Чернореченская. Строительные работы на объекте уже завершены, ведется чистовая отделка помещений. Следующий этап – установка оборудования и мебели.

После завершения работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сейчас у него нет своей площадки. Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию в конце этого года.

Фото: администрация Самары