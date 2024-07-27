Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями промпредприятий в Снежном.
Кооперация предприятий, ремонт соцобъектов и создание молодежного центра: Вячеслав Федорищев посетил Снежное ДНР
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сегодня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, с сохранением ночью и утром 28 июля
Оценили ход работ по ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовая, по реконструкции улицы XXII Партсъезда, обновлению улицы Чернореченская и здания бывшего кинотеатра «Россия».
В Самаре проверили ход работ на социально-значимых объектах
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей.
Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»
На почве ссоры он нанес несколько колото-резаных ранений 14-летней девочке.
В Самаре 16-летний самарец обвиняется в покушении на убийство
Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.
День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
28 июля в губернии местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу.
Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре проверили ход работ на социально-значимых объектах

27 июля 2024 17:36
200
Оценили ход работ по ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовая, по реконструкции улицы XXII Партсъезда, обновлению улицы Чернореченская и здания бывшего кинотеатра «Россия».

В субботу, 27 июня, Елена Лапушкина в ходе выездного рабочего совещания оценила ход работ по ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовая, по реконструкции улицы XXII Партсъезда, обновлению улицы Чернореченская и здания бывшего кинотеатра «Россия». В объезде приняли участие руководители профильных департаментов, главы внутригородских районов и представители подрядных организаций.

Первой точкой выезда стал участок улицы Ново-Садовая от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальная, где ведутся работы по капитальному ремонту опорной трамвайной линии. С 29 апреля движение на указанном отрезке было перекрыто в оба направления. Для удобства жителей в рамках компенсационных мер по улице Ново-Садовая курсируют бесплатные автобусы. Они забирают пассажиров в районе улицы Ташкентская и через улицы Демократическая и Ново-Садовая везут до улицы XXII Партсъезда (до остановки в районе ТЦ «Апельсин»), далее едут в обратном направлении.

Руководитель Департамента транспорта Администрации Самары Сергей Маркин рассказал, что в рамках капремонта уже завершен монтаж контактной сети трамвая, уложены два стрелочных перевода на узловой станции Барбошина Поляна, выполнено устройство ливневой канализации, полностью уложена рельсошпальная решетка на всех 12 переездах. В настоящее время продолжается укладка рельсошпальная решетка на оставшихся участках. После завершения работ будет «обкатка» линии. К 1 сентября движение трамваев по улице Ново-Садовая от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальная будет восстановлено.

В ходе объезда глава Самары посетила и улицу XXII Партсъезда, которая находится на реконструкции. В настоящее время в работе у подрядчика два участка: от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе и от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой.

На первом участке работы ведутся поэтапно: ближе к Московскому шоссе рабочие уже приступили к подготовке основания под будущую дорогу, а в районе улицы Ново-Садовой завершается перекладка инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплосетей.

На втором участке подрядная организация уже справилась с основным объемом задач. Ранее здесь были произведены работы переустройству инженерных систем, устройству новых покрытий, нанесению разметки, установке опор освещения, дорожных знаков, пешеходных ограждений, остановочных павильонов.

На четной стороне XXII Партсъезда, в районе домов №№188, 192, 194, подрядная организация уложила газонную решетку. Такое решение вызвало вопросы у жителей. Подрядчик пояснил, что проектом на данном участке не предусмотрено строительство тротуара, так как рядом проходит тепловая камера, у которой есть охранная зона.

Новая дорога на XXII Партсъезде станет еще одним связующим звеном между основными городскими магистралями – Московским шоссе и улицей Ново-Садовая. Проектом предусмотрено четыре полосы для движения транспорта: по две в каждом направлении.

Оценили ход работ по благоустройству улицы Чернореченская и реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». Первым этапом ресурсоснабжающие организации выполнили перекладку всех инженерных коммуникаций: тепловых, канализационных, электрических, газовых, а также сетей водоснабжения. Остался небольшой объем работ, который будет завершен уже на следующей неделе.

Параллельно на улице Чернореченская ведутся работы по двум национальным проектам. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется фрезерование дорожного покрытия, монтаж системы освещения, устройство нового тротуара.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» преображается бульвар. Здесь появится новое плиточное покрытие, пандус, пешеходные ограждения, установят освещение и малые архитектурные формы, такие как арт-объект «Арка», урны и скамейки. Обустроят газон с автополивом, посадят деревья, кустарники и цветы. В настоящее время со стороны улицы Владимирская подрядчик уже приступил к устройству плиточного покрытия.

Активно ведется и реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия», которое расположено на улице Чернореченская. Строительные работы на объекте уже завершены, ведется чистовая отделка помещений. Следующий этап – установка оборудования и мебели.

После завершения работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сейчас у него нет своей площадки. Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию в конце этого года.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями промпредприятий в Снежном.
27 июля 2024, 20:58
Кооперация предприятий, ремонт соцобъектов и создание молодежного центра: Вячеслав Федорищев посетил Снежное ДНР
Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями промпредприятий в Снежном. Политика
125
Будьте внимательны и осторожны!
27 июля 2024, 19:33
В Самарской области сегодня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, с сохранением ночью и утром 28 июля
Будьте внимательны и осторожны! Экология
133
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей.
27 июля 2024, 16:34
Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей. Культура
255

В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
401
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
1644
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
410
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
1085
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
506
Весь список