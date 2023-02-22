В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году

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На этой неделе в Самаре стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. Встречи проходят во всех внутригородских районах с участием жителей, представителей общественности, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, районной Администрации.

Предварительный отбор территорий прошел в январе. В итоговый список попали 20 объектов. Именно за их преображение высказались жители, подав более 80 тысяч заявок. Всего же в отборе участвовали 88 территорий. Масштабное благоустройство возможно благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник, 21 февраля, общественные обсуждения прошли в Промышленном районе. В ТОП-20 для последующего голосования в указанном районе попали три пространства: парк «Воронежские озера» (3 этап), парк «Молодежный» (3 этап) и сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской).

Перед народным голосованием во всех внутригородских районах Самары по традиции проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий. Каждый житель сможет ознакомиться с проектами, высказать свое мнение по дальнейшему развитию общественных пространств, их наполнению и содержанию.

“Общественные обсуждения - это одна из важнейших процедур перед голосованием на единой платформе проекта. Во время встречи любой горожанин может выразить свое мнение по поводу благоустройства территорий. Мы выслушиваем жителей и готовим протокол, в котором учтены все пожелания и предложения”, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин.

По итогам общественных обсуждений все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны специалистами. Общая задача сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.

“Я очень рада, что есть такие программы, которые дают возможность горожанам влиять на благоустройство родного города, - говорит жительница Промышленного района Елена Назаренко. - Я не первый год участвую и в обсуждении, и в голосовании. Еще я работала волонтером и объясняла самарцам, какие территории могут благоустроить, показывала им дизайн-проекты. Жители активно подключались. Благодаря этому мы лидировали в голосовании за парк «Молодежный». Начало его преображения мы смогли оценить уже в прошлом году. Впереди второй этап, который начнется в этом году”.

Следующий этап - рейтинговое голосование. Жителям предстоит выбрать пространства, которые благоустроят в 2024 году. Поддержать тот или иной проект можно будет с 15 апреля по 31 мая. Способы голосования будут размешены дополнительно.

Напомним, по итогам рейтингового голосования, которое проходило в прошлом году, в 2023 году будут благоустроены четыре общественные пространства. Это парк «Молодежный» (2 этап), парк «Воронежские озера» (2 этап), Ерик Парк (2 этап 2 очереди), сквер «Самарец».

“В этом году вторым этапом будут благоустраивать парки «Молодежный» и «Воронежские озера», набравшие более 27-х и 22-х тысяч голосов соответственно. Жители принимали самое активное участие в голосовании. Они очень хотели, чтобы в парке «Молодежный» восстановили озеро, что уже запланировали сделать. Мы очень плотно контактируем с гражданами. Важно, чтобы самарцы совместно с нами обсуждали дизайн-проекты, потому что эти парки и скверы в будущем станут любимыми местами для прогулок с детьми и отдыха”, - отметил глава Промышленного района Данил Морозов.