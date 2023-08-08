В Самаре продолжается обновление общественных территорий

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В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» преображаются сквер «Самарец», вторые очереди парков «Молодежный», «Воронежские озера», «Ерик Парк». За счет средств городского бюджета ведется обновление территории в районе домов 22-24 по улице Ново-Садовой, скверов Первых Космонавтов и Высоцкого.

Сквер Высоцкого является местом притяжения не только горожан, но и туристов. Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» часть территории была благоустроена. Так, в сквере появились открытая площадка для концертов и игровая зона. В этом сезоне обновление пространства продолжается: здесь меняют плиточное покрытие на аллеях, высаживают кустарники, устанавливают новые скамейки, беседки и урны.

Общественное пространство, которое располагается между домами 22 и 24 по улице Ново-Садовая, также получит новый облик. Здесь сейчас выполняют работы по установке бортовых камней и устройству плиточного покрытия. Также подрядчику предстоит высадить кустарники и цветы, установить скамейки и урны, смонтировать систему автополива и наружное освещение.

Сквер Первых Космонавтов – еще одно городское пространство, которое обновляется в этом году. Здесь уже выполнено устройство плиточного покрытия и установка бордюрных камней. Специалистами ведутся работы по устройству системы автополива, освещения. Также здесь появятся цветники, будут высажены кустарники, установлены урны и скамейки.