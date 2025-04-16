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В Самаре приступили к очистке более 300 памятников и скульптур перед летним сезоном

16 апреля 2025 20:43
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В Самаре приступили к очистке более 300 памятников и скульптур перед летним сезоном

В Самаре в ходе весенней генеральной уборки начали очищать скульптурные композиции и памятники – всего в перечень работ включено более 300 объектов. На этой неделе работы уже стартовали на набережной, где расположено 26 скульптур («Клен», «Водная лыжница», «Колыбель человечества», «Товарищ Сухов», «Бурлаки на Волге» и др), а также стела-памятник Соловецким юнгам и несколько арт-объектов. В преддверии свадебного сезона водные процедуры ждут и «Скамейку влюбленных» на Аллее молодоженов.

«Отдельно будем заниматься самой большой композицией – 12-метровым памятником князю Григорию Засекину, основателю и первому воеводе Самары. Монументальное сооружение не только отмоем, но и начистим до блеска спецсредствами на основе масел, щетками, губками и мягкими тканевыми салфетками. Для этих работ задействуем автогидроподъемник, – пояснил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов. – Закончим очистку скульптур на набережной на следующей неделе. Просим жителей и гостей Самары относиться к ним бережно – это не только красота, но и часть истории нашего города». 

Для помывки рабочие задействуют бойлеры, на каждый объект им необходимо в среднем порядка 50 литров воды. Отметим, что часть знаковых памятников и скульптур Самары расположена не только на площадях, в скверах и вдоль набережной, но и около социальных и культурных учреждений города.

«Большинству памятников и скульптур уже по несколько десятилетий, поэтому очищать их необходимо особенно бережно. Например, при очистке бронзовых памятников не используем химические средства, а при работе с гранитом стараемся минимизировать применение аппаратов высокого давления, - рассказала директор МБУ города Самара «Центр технического и хозяйственного обслуживания» Светлана Чикановская. - Накануне Дня Победы особое внимание уделим состоянию мемориалов и военно-исторических комплексов, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны и увековечивают память защитников Отечества».

Там, где это необходимо, поверхности памятников и скульптур будут очищены от лакокрасочных загрязнений, печатной продукции и солевых образований. После чего специалисты дополнительно осмотрят объекты на предмет дефектов, которые могли образоваться в течение зимы. 

Напомним, что с 21 апреля по 12 мая около мемориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне, будет организована круглосуточная охрана.

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