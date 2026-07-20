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В Самаре нашли подрядчика, который будет убирать стадион Солидарность Арена и следить за его газоном

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В Самаре нашли подрядчика, который будет убирать стадион Солидарность Арена и следить за его газоном

В Самаре нашли подрядчика, который будет содержать помещения стадиона "Солидарность Арена" и следить за состоянием футбольного поля.

Контракт был подписан 17 июля 2026 года по максимальной цене в 30 млн рублей с ООО "Эффект".

Подрядчик будет убирать помещения стадиона, мыть трибуны, а зимой – чистить от снега прилегающую территорию. Помимо этого, раз в месяц он будет проверять состояние газона, поливать его и обрабатывать фунгицидами.

Услуги нужно будет оказывать до 31 декабря 2026 года, пишет СитиТрафик.

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