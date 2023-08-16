В Самаре на улице Советской Армии установили делиниаторы

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В Самаре продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть. За обновленными участками дорог следят профильные службы, которые разрабатывают меры для комфортного передвижения участников дорожного движения. В центре внимания безопасность горожан. Так, на разделительной полосе участка по улице Советской Армии, который был отремонтирован по нацпроекту в прошлом году, появились специальные столбики, препятствующие заезду на сторону встречного движения. Причина такой меры – высокая аварийность.

Чтобы исключить физическую возможность поворотов и разворотов на опасном участке Администрацией Самары совместно с сотрудниками ГИБДД были рассмотрены три варианта решения: установить барьерные или тросовые ограждения, либо разместить делиниаторы.

Теперь 320 столбиков, которые установлены на ленте, прикрученной к асфальтобетонному покрытию, должны снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также тяжесть их последствий.

Как отметил государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Самары, капитан полиции Дмитрий Зайнутдинов, делинаторы на территории города устанавливаются впервые.

«Так как это первый опыт, будем наблюдать за результативностью меры. В случае если она докажет свою эффективность в течение длительного времени, то, конечно, делиниаторы будут размещаться и в других местах на территории Самары», – подчеркнул сотрудник госавтоинспекции.

Фото: администрация Самары