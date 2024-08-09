В Самаре на перекрестке Московского и Красноглинского шоссе установят камеры

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Сейчас идет поиск подрядчика. Начальная цена контракта - 3,8 млн рублей.

В частности, 17 камер наблюдения должны установить на входах в надземный пешеходный переход на пересечении Московского и Красноглинского шоссе. Это нужно сделать до 13 декабря нынешнего года.

Предусмотрены расходы на покупку оборудования и организацию каналов связи, строительные, монтажные и пусконаладочные работы, благоустройство и иные непредвиденные траты.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 16 августа. Итоги подведут 20-го числа того же месяца, пишет Сова.