В Самаре идет сезонная обработка общественных территорий от клещей и грызунов

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Накануне подрядчик вышел на улицу Молодогвардейскую – в сквер «Шанхай». Ранее погодные условия не позволяли это сделать.

В ближайшее время работы пройдут на Аллее Трудовой Славы, в периметре площади им. В.В. Куйбышева, возле памятника штурмовику Ил-2.



Уже завершена противоклещевая обработка на набережной. Полным ходом идут работы в скверах: начата обработка скверов Ленинского и Самарского районов. В начале мая специалисты выйдут на территории в Красноглинском районе.



Все локации, которые предусмотрены для проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, будут обработаны до 9 Мая. В остальных скверах акарицидные мероприятия закончатся к середине мая.



Общая площадь дезинсекции составит более 200 гектаров. Площадь дератизации – почти 270 гектаров. В начале лета запланирована ликвидация кровососущих насекомых.

Акарицидная обработка в этом году будет дважды: весной и осенью.