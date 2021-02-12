В Самаре готовятся к строительству эстакады в центре города

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В Самаре начался подготовительный этап к строительству двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков, из спальных районов в центральную часть города Самары, стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В дорожном нацпроекте этот объект запланирован для сокращения доли региональных дорог, работающих в режиме перегрузки.

Предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Количество полос движения – 6, по три полосы в каждом направлении.

К настоящему моменту определен подрядчик - ООО «Самаратрансстрой». Стоимость работ по госконтракту оценивается в 3,58 млрд рублей. Справиться с этой сложной задачей строители должны в течение 3-х лет, до конца 2023 года.

Для того, чтобы начать основные работы по возведению эстакады, в данное время ведется подготовка дублеров улицы Ново-Садовой, на которые впоследствии будет переключено транспортное движение.

Дублер по правой стороне (направление из города) от улицы Советской Армии до улицы Шверника планируется расширить до 4-х полос движения. После расширения проезжей части на него будет переключен сначала поток движения в сторону города, в дальнейшем поток из города. Работы предусматривают переустройство значительного количества подземных коммуникаций: водопровода, сети связи, ливневой канализации, сетей энергоснабжения, теплотрассы.

В настоящий момент перекрыты участки от ул. 6-ая Радиальная до ул. XXII Партсъезда, от дома № 184 до № 180 по ул. Ново-Садовой и от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть» (со стороны Московского шоссе). Подрядная организация приступила к работам по переустройству водопровода, в ближайшее время начнется переустройство электрических сетей и сетей связи.

«Если отключение воды и будет, то оно будет кратковременным, на момент технологического переключения на вновь переустроенные водоводы. Мы регулярно проводим рабочие совещания с СКС. В данном случае есть возможность переключения абонентов на резервную схему подключения. Сейчас разрабатываются схемы организации временного движения. С учетом того, что в проект вносится большое количество изменений, в части переустройства коммуникаций, будет проводиться еще корректировка схем по ходу строительства. По мере разработки и согласования с ГИБДД, мы будем информировать пользователей автодороги о том, каким образом в тот или другой момент изменится движение в результате возникшей необходимости», - пояснил представитель подрядчика Алексей Зотов.

Завершение основных работ на дублере, от улицы Советской Армии до улицы Шверника, планируется выполнить до июля текущего года. После переноса коммуникаций и расширения проезжей части до 4-х полос, станет возможным закрыть основной створ улицы Ново-Садовая и приступить к устройству 19-ти опор путепровода. Путепровод представляет из себя температурно-неразрезную балочную конструкцию, с шириной проезжей части под 6 полос движения. Строительство самого путепровода планируется начать в июне-июле этого года. Также дорожными работами будет охвачен участок улицы 22-го Партсъезда, незначительной протяженности, по 30-40 метров в сторону Московского шоссе и сторону улицы Солнечная.

«К сожалению, мы находимся в стеснённых городских условиях и создание альтернативных маршрутов проезда здесь очень ограничено. По сути дела, мы можем использовать только те прилегающие улицы, которые сейчас существуют, и возможности строительства новых объездных дорог у нас в городе нет. В первую очередь будут сложности при подъезде к домам, с парковками машин. Например, оба дублера, и по правой и по левой стороне, очень интенсивно используется как парковки. Мы понимаем, для местных жителей будут созданы определенные неудобства, но это вынужденная необходимость. Иначе построить эстакаду и ликвидировать проблемное пересечение в одном уровне улиц Ново-Садовая и Советской Армии не представляется возможным», - рассказал представитель службы заказчика Андрей Дешевых.

Дублеры ул. Ново-Садовой перекрыты в феврале с целью начать возведение эстакады в створе улицы Ново-Садовой в установленные сроки, в летний период, когда интенсивность транспортных потоков максимально низкая. Своевременное начало работ сделает возможным сократить неудобства, которые возникнут у пользователей автодороги, жителей города, в связи со строительством такого масштабного дорожного объекта. Принятие важного решения о строительстве транспортной развязки в разных уровнях в дальнейшем позволит увеличить пропускную способность обеих центральных городских трасс.

9 февраля, на совете по реализации национальных проектов, подводя итоги работы региональной и муниципальных команд в 2020 году, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров акцентировал, что национальные проекты – реальный инструмент, призванный улучшить жизни людей как в крупных городах, так и в небольших селах. Именно по нацпроектам ведется масштабная работа по строительству и ремонту дорог, школ, детских садов, поликлиник, благоустройству дворовых и общественных пространств и многое другое. По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. На всех этапах привлекаются общественники, активные жители, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства