В Самаре готовят городские пляжи к купальному сезону

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По мере снижения уровня воды в акватории Волги в Самаре начались раньше, чем в прошлом году, комплексные работы в рамках подготовки городских пляжей к новому купальному сезону. До этого на береговой зоне проводился подбор мусора. В настоящее время обустройство пляжей, протяженность которых составляет свыше 4 километров, вышло на следующий этап – завоз песка.

Выгрузка стартовала с территории в районе I очереди самарской набережной (под спуском по улице Ленинградской), где сегодня пришвартовалась баржа, заполненная очищенным речным песком – волжским. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных фракций камня, а также мусора. В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет почти 18 тысяч тонн.

Напомним, что трехлетний муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания, заключен Департаментом городского хозяйства и экологии в позапрошлом году с ООО «Чистый город».

Подрядчик продолжит трудиться с учетом синоптической ситуации: если погода изменится – будет штормить, работы временно приостановят и возобновят при первой же возможности. Баржи будут двигаться вверх по течению – к самым дальним пляжам. Единственное исключение – на Красноглинский пляж песок завезут на автомобильном транспорте, поскольку в этой локации глубина воды в непосредственной близости к береговой полосе небольшая и барже подойти туда проблематично.

Продолжительность данного вида работ напрямую зависит от площади и протяженности пляжа. Так, у I очереди набережной на отгрузку уйдет до 3-х дней, а на пляже под спуском по улице Советской Армии баржу могут разгрузить и за 1 день.

Далее будут организованы работы по планировке песка – его распределят по всей площади каждого пляжа и разравняют с задействованием погрузчиков.

Параллельно предусмотрены работы по обследованию дна, которые будут выполняться профессиональными водолазами. Предстоит оценить профиль дна, выяснить, есть ли в том или ином месте опасные зоны (ямы, водовороты), составить так называемую карту глубин. При обнаружении больших камней, коряг, бутылок и других предметов, которые находятся под водой и несут потенциальную угрозу, их в обязательном порядке поднимут на поверхность. После очистки акватории донный мусор с пляжа вывезут. Также специалисты будут обращать внимание на то, не разрослись ли водоросли. При необходимости водную растительность проредят.

Стоит отметить, что в дальнейшем, ориентируясь на карту глубин, выставят буйки. Будут сформированы и зоны глубиной не более 1 метра 20 сантиметров для купания горожан, не умеющих плавать, и детей. Такие зоны огородят специальными поплавками.

Постепенно на пляжах в соответствии с требованиями законодательства появится специализированное оборудование. Его установку планируют начать на следующей неделе. По информации подрядчика, занимающегося обустройством и содержанием пляжей, часть ранее уже использовавшегося оснащения пришлось починить и покрасить, оно уже готово к размещению. Добавят и новые элементы благоустройства. Всего смонтируют около 1 200 единиц пляжного оборудования, включая детское.

Также обязательно наличие урн, контейнеров для сбора мусора и бункеров-накопителей. Кроме того, на пляжах будут установлены бесплатные биотуалеты.

Подчеркнем, что в этом году на прежних местах оборудуют 2 зоны рекреации «Доступный пляж», предназначенные для отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения (например, родителей с детскими колясками). Одна пляжная зона разместится в районе спуска по улице Некрасовской, другая – по улице Полевой. Предусмотрены линии поплавков, скамейки, теневые зонты, специализированные туалеты, кабины для переодевания, настил и пандусы для удобного доступа к урезу воды и др. Помогать отдыхающим будут волонтеры.

Работы планируется завершить до 15 июня – к началу купального сезона.

А уже с 10 июня на городских пляжах начнут функционировать спасательные посты. По информации Управления гражданской защиты, ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах. Их укомплектуют всем необходимым имуществом (круги, «концы Александрова» и др.).

Перед стартом купального сезона в обязательном порядке оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии воды и песка требованиям санитарного законодательства. Далее согласно утвержденному регламенту будут брать пробы. Отбор проб воды запланирован еженедельно, как это принято правилами пользования пляжами. Если в воде будут обнаружены бактерии (при превышении норматива) и какие-либо другие загрязнители, то по требованиям СанПИН разместят объявления (аншлаги) о запрете купания и сигнальный знак. Отметим, что по новым правилам в этом случае вместо черных шаров используется красный флаг. При наличии поднятого желтого флага купание разрешено.

Сбор мусора организуют ежедневно – не менее двух раз в день. Обязательны утренняя и вечерняя уборка. При установлении жары и значительном количестве отдыхающих график скорректируют: кратность уборки увеличат.

Всем, кто предпочитает пляжный отдых, рекомендуется ознакомиться с правилами посещения пляжей – информацию разместят на стендах. Так, запрещено распитие алкогольных напитков, курение, нахождение домашних животных в зоне рекреации.

Информация о температуре воды и атмосферного воздуха, а также телефоны спасательных служб также будут доступны.

Чтобы песок с пляжа не заносить на территорию набережной, отдыхающим советуют пользоваться устройствами для мытья рук и ног.

Работа объектов потребительского рынка в пляжной зоне не запланирована – предусмотрена работа торговых точек только непосредственно на набережной.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны:

- I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);

- II очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);

- 4-я очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж под спуском по улице Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж у санатория «Можайский»;

- пляж Красноглинского района;

- пляж в районе фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – оборудуется только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля).

Фото: администрация Самары