В Самаре до конца недели в поселке Шмидта планируется завершить ремонт проезжей части по улице 128 километр

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Не только в центре, но и на отдаленных участках: ремонтные работы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, предусмотрены во всех внутригородских районах Самары. Так, в поселке Шмидта Железнодорожного района после фрезерования изношенного дорожного полотна и проведения других необходимых подготовительных работ ведется устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице 128 километр. Дорога преобразится на участке от дома № 13 по улице Паровозной до дома № 136 по улице 3-й год Пятилетки.

Площадь работ составляет порядка 3,5 тысяч кв. м. Протяженность участка – около 500 п. м. Здесь всего две полосы движения. Однако, оно довольно интенсивное. Ходит общественный транспорт. Улица ведет к промышленным базам, офисам, железнодорожным переездам, локомотивному депо. Кроме легкового транспорта, много грузового. Для сохранения трафика и, в частности, для удобства местных жителей подъездные пути к жилым домам не перекрывают, движение по участку сохранено.

Чтобы справиться с обновлением оперативно, рабочие подрядной организации «ловят» каждый погожий день. Специалисты отмечают, что погода вносит свои коррективы.

«В этом сезоне большое количество дождливых дней. Но ремонтные работы ведутся только при благоприятных условиях. В приоритете – качество. Нужно, чтобы основание дороги было сухим, чистым, в полной мере подготовленным к укладке асфальтобетона, – подчеркнул директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – Стоит также отметить, что одним из условий реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» является применение материалов нового поколения и современных технологий. В частности, на улице 128 километр используется асфальтобетонная смесь А16 ВН».

«Материал привозим с асфальтобетонного завода № 1. В этой смеси другой кубовидный щебень, который по характеристикам лучше щебней, входящих в состав смесей предыдущего поколения, что положительно влияет на удобоукладываемость, а также на эксплуатационные характеристики покрытия, – пояснил прораб подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век» Ринат Шарапов. – Чтобы соблюсти температурный режим, для доставки асфальтобетона на объект используются самосвалы с подогреваемыми кузовами, которые накрываются пологами».

В общей сложности в укладке дорожного полотна задействовано 5 единиц техники, включая разнотоннажные катки для наилучшего уплотнения смеси.

Жители переменам радуются и готовы терпеть временные неудобства. Говорят, что автопоток здесь настолько плотный, особенно когда открывается железнодорожный переезд, что нагрузка на дорожное покрытие очень высокая.

«До ремонта дорога от поворота была с разрушениям, в том числе с ямами. В дождь особенно трудно было проехать. А сейчас уже хорошо – появился новый асфальт», – отметил местный житель Виктор Калиновский.

Также согласно муниципальному контракту люки колодцев – их на участке небольшое количество – поднимут на проектную высотную отметку. Они будут вровень с новым асфальтовым покрытием.

Если позволят погодные условия, до конца текущей недели обновление участка будет завершено.

В этом отдаленном районе улица 128 километр – не единственный объект, который преобразится по дорожному нацпроекту. Рядом находится улица 3-й год Пятилетки, которую также обновят методом больших «карт» – ремонт произведут по всей ширине проезжей части.

В Самаре этим же подрядчиком уже на 100% выполнен ремонт на 8 объектах общей протяженностью 10,96 километра: на улицах Соколова, Дачной, Обувной, Арбатской, Белорусской и др. Еще 3 объекта (5,84 километра) находятся в работе: помимо улицы 128 километр, это участок улицы Трубной, где работы завершаются, а также улица Гагарина, которую планируют привести в порядок до конца июня.

Параллельно в Самаре на автодорогах местного значения трудятся специалисты ООО «Куйбышевская дорожная ПМК». Они полностью привели в порядок проезжую часть 3-х объектов (5,43 километра): участки улиц Народная, Советской Армии, Вилоновской. Столько же объектов (8,26 километра) охвачено работами: участки улиц Товарной, Магистральной, Физкультурной.

В этом году со всеми объемами работ по «карточному» ремонту в Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядным организациям необходимо справиться до конца лета.