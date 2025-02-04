В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства

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С сегодняшнего дня в районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые вы рекомендовали для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год.

Глава Самары Иван Носков обратился к жителям в своем телеграм-канале:

"Прошу всех жителей Самары принять участие в обсуждениях, это крайне важно!

Во-первых, сейчас никто из нас не знает, какой проект (или проекты) в итоге победят в рейтинговом голосовании, и будут благоустроены в 2026 году. Поэтому обсудить нужно все, внести предложения и замечания. Сейчас как раз тот этап, когда можно сообща, всем вместе сформировать облик будущего парка, сквера, площади и т.д. И предусмотреть все нюансы.

И во-вторых, практика показывает, что на обсуждениях формируются группы активных жителей, которые впоследствии отлично проконтролируют ход работ и их соответствие итоговым дизайн-проектам. Дизайн-проекты можно предварительно посмотреть на сайте администрации города, чтобы прийти на обсуждения в свой район с уже готовыми замечаниями и предложениями. Ссылка.

Главы районов, проконтролируйте доступность информации об обсуждениях, по максимуму доведите до некоммерческих объединений и активных жителей ваших районов".