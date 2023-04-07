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В Промышленном районе полным ходом идет строительство нового детского сада. Подрядчик намерен закончить работы раньше срока. Об этом рассказали депутаты Самарской гордумы.

Строящийся детский сади располагается в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежской и Московского шоссе. Дошкольное учреждение сможет принять 240 детей, 80 из которых пойдут в четыре ясельные группы.



Руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский пояснил, что по условиям контракта завершить строительство подрядчик обязан к ноябрю 2023 года, но компания взяла на себя обязательства закончить все работы до конца июля. Это позволит уже 1 сентября принять первых ребят.



Депутаты отмечают, что открытие нового детского садика способно "обнулить" в Промышленном районе очередь для детей от 1,5 до 3 лет, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Дума городского округа Самара/СОВА