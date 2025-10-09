В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС

76

8 октября первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин совместно с главой Куйбышевского района Самары Георгием Выводцевым, представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющими компаниями провел совещание по вопросу качества горячего водоснабжения в многоквартирных домах поселка 116 км. Поводом для встречи послужили обращения от жителей Куйбышевского района в адрес главы города.

По итогам совещания принято решение о запуске дренажа инженерных сетей в срок до 10 октября. После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды. Для оперативного реагирования на возможные засоры в процессе дренажа тех или иных линий канализации установлено дежурство ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Администрация Самары ведет с ресурсоснабжающей организацией переговоры по перерасчету оплаты услуг горячего водоснабжения за период поступления в квартиры жителей Куйбышевского района некачественной воды.

Фото: администрация Самары