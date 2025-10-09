Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС

9 октября 2025 14:36
76
8 октября первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин совместно с главой Куйбышевского района Самары Георгием Выводцевым, представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющими компаниями провел совещание по вопросу качества горячего водоснабжения в многоквартирных домах поселка 116 км. Поводом для встречи послужили обращения от жителей Куйбышевского района в адрес главы города. 

По итогам совещания принято решение о запуске дренажа инженерных сетей в срок до 10 октября. После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды. Для оперативного реагирования на возможные засоры в процессе дренажа тех или иных линий канализации установлено дежурство ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

Администрация Самары ведет с ресурсоснабжающей организацией переговоры по перерасчету оплаты услуг горячего водоснабжения за период поступления в квартиры жителей Куйбышевского района некачественной воды.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

