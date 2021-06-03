В Отрадном начались работы по реконструкции городских канализационных очистных сооружений

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В Отрадном начаты работы по реконструкции городских канализационных очистных сооружений. Общая стоимость реализации объекта составляет более 840 млн. рублей. Столь масштабное мероприятие стало возможным реализовать благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Очистные сооружения Отрадного справляются со своей прямой задачей уже более 45 лет. Но тем не менее, они требуют обновления. Главная задача - увеличить мощность переработки городских стоков до 13 тыс. кубометров в сутки.

«Показатели по стокам будут доведены до нормативных требований. Сейчас по некоторым показателям идет превышение, – комментирует главный инженер Коммунальной сервисной компании Николай Зибров. - Это очень важный объект для экологии. И не только для Отрадного, но и всего бассейна рек Кинель и Волга».

Ввод в эксплуатацию отрадненского объекта позволит ликвидировать сброс загрязнений в Волгу почти на 3,5 тыс. кубометров в год. Сейчас идут подготовительные работы перед основным этапом.

«Проект предусматривает реконструкцию цеха механического обезвоживания осадков и приемной камеры, строительство здания решеток, механизированных песколовок, зданий пескобункеров с промывкой и хранением песка, реконструкцию 2-х линий аэротенков и вторичного отстойника диаметром 24 м», – поясняет исполняющая обязанности руководителя Управления капитального строительства Елена Горбунова.

Реализация инвестиционного проекта обеспечит бесперебойным централизованным водоотведением население городского округа Отрадный, улучшит качество и надежность услуг водоотведения.

Фото: pixabay