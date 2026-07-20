В Красноярском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Сок на дороге «Урал» – Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка.

Работы стартовали в мае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас готовность объекта составляет около 30%.

Специалисты уже заменили подферменники и опорные части, выполняют армирование и бетонирование межбалочных швов, а также укрепляют участок примыкания моста к дороге. В августе планируют начать устройство нового мостового полотна, пишет Самара-МК.

Завершить ремонт сооружения, расположенного между поселками Грачёвка и Соколинка, планируют к 1 ноября.

Фото облправительства