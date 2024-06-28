В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия

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В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия.



Капитальный ремонт участка протяженностью 28,7 км стартовал в 2023 году.



Помимо приведения в нормативное состояние проезжей части в черте населенного пункта Новое Фейзуллово будут построены тротуары и устроено улично-дорожное освещение. Также будет проведен ремонт двух мостов в составе дороги.



Дорога пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.

