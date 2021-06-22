В Кинеле завершены работы по благоустройству дворовых территорий

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В городском округе Кинель успешно проходит реализация национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году уже завершено обновление семи дворов многоквартирных домов по адресам: в Кинеле – на улицах Мостовая, 22 и 22а и 27 Партсъезда, 1; в Усть-Кинельском – на ул. Транспортная, 4, ул. Шоссейная, 79а и ул. Испытателей, 13а; в поселке Алексеевка – на ул. Невская, 19.

На всех этапах формирования комфортной городской среды – от выбора объекта благоустройства до контроля качества выполненных работ – в процессе активно участвовали жители. О том, что каждое значимое изменение требует одобрения людей, подчеркивает глава региона Дмитрий Азаров, потому что в первую очередь, города и поселения меняются для комфорта и удобства проживания в них жителей.

Кинельцы высказывали свои пожелания по асфальтированию внутриквартальных проездов, созданию парковочных мест, установке малых архитектурных форм и детского игрового оборудования. Большинство предложений жителей были реализованы и результаты выполненной работы им понравились.

Довольны работой строителей и жильцы дома по ул. Невская,19 в поселке городского типа Алексеевка. Здесь обновили асфальт, сделали парковку для автомобилей, обустроили газоны и клумбы. «Последний раз асфальт во дворе укладывали еще в советские годы. Да и потребность в парковке с каждым годом стала ощущаться все острее, личного транспорта стало намного больше, - говорит жительница дома Наталья Семенова. - Теперь эти вопросы сняты».

«31 мая у нас прошел Праздник двора. Новый, ровный асфальт на парковке заменил сцену артистам из Дома культуры "Дружба", – продолжает Мария Ивановна. – Это был тройной праздник в связи с Международным днем соседей, юбилеем нашего дома и завершением работ по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда».

Развернуты в Кинеле и работы по приведению в порядок общественных пространств. В 2021 году придать новый вид планируется шести территориям. Это сквер им. Ленина (2-ой этап), Детский парк на ул. Крымская, 22 (4-ый этап), спортивные площадки в районе магазина «Максимка» и у образовательного центра «Лидер» в Кинеле; Сосновый бор (2-ой этап) и сквер Петрищева (3-ий этап) в поселке городского типа Усть-Кинельский.

Уже 23 июня в сквере Петрищева состоится торжественное открытие детской площадки. В сквере «Сосновый бор» проложена дорожка, проведено освещение, установлены скамейки, что позволяет комфортно заниматься бегом, скандинавской ходьбой или просто отдыхать под тенью вековых сосен.

В сквере им. Ленина в прошлом году сделали площадку для детей постарше, а в этом году ее дополнила площадка для малышей. У магазина «Максимка» к спортивной площадке в этом году добавился детский городок с живой изгородью из зеленых насаждений. Полив высаженных растений взяли на себя жители, проживающие рядом.

«Поэтапная реализация проектов, – отметил глава города Владимир Чихирев, – помогает нам корректировать работы с учетом мнения населения. В процессе эксплуатации мы общаемся с людьми, смотрим, что не хватает и на втором этапе дополняем территорию элементами, которые востребованы горожанами».

Продолжится в муниципалитете и реализация концепции «Кинель – город чистых озер». В текущем году будет создан парк на озере Крымское. Реконструкция этой территории стала возможной благодаря победе городского округа Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году проведены работы по благоустройству объекта «Сквер и набережные озера Ладное».

В этом году кинельцы приняли активное участие в голосовании на федеральной онлайн платформе по общественным пространствам, подлежащих благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. На выбор предлагалось 6 территорий. Лидером рейтингового голосования, набравшим треть всех голосов, стала спортивная зона у образовательного центра «Лидер». Здесь планируется второй этап благоустройства. В ходе анализа полученных предложений от граждан разработан дизайн-проект, который предусматривает устройство спортивной площадки для мини-футбола (с ограждением), беговой дорожки, площадки для воркаута, установку урн и лавочек, обустройство освещения и посадку деревьев.