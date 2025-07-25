В Госдуме рассказали, что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

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Уже в конце следующей недели, с 1 августа, начнётся перерасчёт страховой части пенсий работающих пенсионеров, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Прибавку получат пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, накапливали баллы и за которых работодатели платили взносы. Отмечу, что мера носит беззаявительный характер, соответственно, работающим пенсионерам никуда обращаться не нужно — все перерасчёты пройдут автоматически», — напомнил Колунов.

Он отметил, что соответствующий закон был принят в июне 2024 года.

«Один раз индексация проходит по уровню инфляции, второй — индексируется страховая часть пенсии по уровню доходов Соцфонда. Плюс отдельно проходит перерасчёт пенсии работающим пенсионерам по наработанным баллам», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме напомнили о перерасчёте пенсий с 1 августа 2025 года работающим пенсионерам.