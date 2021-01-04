Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

75

В понедельник, 4 января, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области».

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос: «Какие дорожные объекты нужно ремонтировать и строить в Самарской области в первую очередь?». Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Напомним, что по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2020 году Самарская область вошла в число регионов - лидеров.

Опережение намеченных сроков по ремонту, выполнение дополнительных объемов дорожных работ, для Самарской области - не редкость. Ряд крупных инфраструктурных объектов, которые начали строить в ушедшем году, планируют завершить, с опережением сроков, уже в 2021 году. Это заслуга, как добросовестных подрядчиков, так и руководства региона.

Интересы региона защищают на самом высоком уровне. Благодаря командной работе Правительства Самарской области и личному контролю Губернатора Дмитрия Азарова обеспечивается достижение высоких результатов реализации национальных проектов.

В 2020-ом общее финансирование на самарские дороги превысило 9 млрд рублей, 304 километра трасс приведены в полный порядок, уложено почти 2 с половиной миллиона квадратных метров покрытия из асфальтобетона.

Ремонт региональных дорог в текущем году проведен в Похвистневском, Кинельском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также на территории городских округов Новокуйбышевск и Чапаевск, передает пресс-служба облправительства.