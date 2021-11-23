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Самару готовят к Новому году: начался монтаж иллюминации
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Самару готовят к Новому году: начался монтаж иллюминации

23 ноября 2021 15:20
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С каждым днем украшенных общественных пространств будет все больше.

Крымскую площадь масштабно готовят к Новому городу не впервые. Ее охватили работами по монтажу праздничной иллюминации в числе первых общественных пространств, комплексно благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Сегодня, прежде всего, специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» взялись за самые трудоемкие работы – установку светового фонтана. Элементы алюминиевого каркаса со светодиодными лентами электромонтеры закрепляют между собой и на постаменте.

Ранее детали хранились и обслуживались на специализированном складе, а значит, не подвергались воздействию ни солнечного света, ни осадков. Фонтан (а их по городу будет 12) прекрасно сохранился.

Кроме того, горожане и гости региональной столицы смогут любоваться и еще более эффектными деревьями-инсталляциями. Такие «яблони» с яркими красными сверкающими плодами «вырастут» и на Крымской площади.

Параллельно специалисты занимаются сейчас и монтажом самой крупной светодиодной инсталляции в виде ледяного дворца – каскадного фонтана общим весом почти 9 тонн. В настоящее время готовность работ на склоне у площади Славы составляет около 30%. Включение конструкции запланировано на вечер 3 декабря.

С каждым днем украшенных общественных пространств будет все больше. В маршруте мастеров новогоднего настроения значатся Вертолетная площадка, сквер Речников, сквер на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной, сквер Памяти Борцов Революции и др. Главная площадь Самары – площадь им. В.В. Куйбышева, парки и набережная также «облачатся» в новогодние наряды.

Всего на территории города в этом году планируется установить 7 179 композиций, и Самара предстоящей зимой будет выглядеть еще ярче. В частности, только вдоль дорог разместят свыше 3 000 светящихся элементов. Основной объем работ планируется выполнить до 10 декабря.

Места массового отдыха украсят 16 новых композиций «Арка», 381 светодинамическая консоль, 85 объемных конструкций и свыше 20 больших шаров диаметром 0,8 м и 1,5 м. Иллюминация появится на всех знаковых площадках, в том числе тех, что были благоустроены в этом году. Например, убранство сквера Аксаковых дополнит сказочное световое дерево, а в сквере Памяти Борцов Революции установят светодиодную елку. На Вертолетной площадке появится сразу несколько композиций – это «Звезды», «Подарки» – инсталляции в виде светящихся коробок, «Елочные игрушки», гирлянда «Бахрома» и др.

Площадку возле Ледового Дворца спорта также оживят праздничные объекты – огромные «Коньки» и «Шары».

Многими огнями засияет и склон площади Славы. Здесь, кроме непосредственно каскадного фонтана, включат композиции «Северное сияние», «Арочная колонна», cветящиеся шары.

После включения работоспособность иллюминации будут постоянно проверять. Иногда приходится восстанавливать изоляцию, менять светодиоды, проводить регулировку. Чаще всего необходимость восстановительных работ возникает при морозной, снежной и ветреной погоде, при резком перепаде температуры наружного воздуха, оттепели. Чтобы специалисты вовремя могли заметить неполадки и оперативно устранить их, в ежедневном режиме организуются дежурные объезды.

 

Фото:    администрация Самары

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