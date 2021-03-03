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С улицы Шверника в Самаре за сезон доставили на полигоны около 100 тонн снега 
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С улицы Шверника в Самаре за сезон доставили на полигоны около 100 тонн снега 

3 марта 2021 16:27
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По улице Шверника осуществляются подъезды к детской инфекционной больнице, образовательным учреждениям, выезды на улицы Ново-Садовая и Солнечная.

Сезонные работы организованы во всех районах Самары, при этом в первоочередном порядке силы и средства сосредоточены на городских дорогах 2-й категории, объектах с интенсивным трафиком, маршрутами общественного транспорта, подъездами к социальным и медицинским учреждениям, кислородным станциям. Также повышенное внимание уделяется расчистке поперечников, соединяющих основные магистральные улицы, и участков, обновленных ранее на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

На улице Шверника сегодня задействовали 4-х уборщиков для расчистки вручную, трактор-погрузчик, средства малой механизации для очистки тротуаров, а вывозом снега занимаются сразу 4 самосвала. За сезон с улицы Шверника утилизировали уже около 100 тонн.

«Отсюда снежные массы доставляем на полигон, расположенный на улице Прожекторной, где имеется свободная площадка. «Плечо» доставки довольно длинное, и чтобы сделать как можно больше рейсов, увеличили количество КАМАЗов. Также не прекращается уборка вручную. До конца смены постараемся освободить улицу от снега», - пояснил мастер СДУ Промышленного района МП г. о. Самара «Благоустройство» Рустам Яхин.

Убрать снежные массы нужно максимально быстро, ведь по улице Шверника осуществляются подъезды к детской инфекционной больнице, образовательным учреждениям, выезды на такие востребованные магистрали, как улицу Ново-Садовая и Солнечная. Также важно не допустить образования луж, чтобы отремонтированное покрытие не подверглось разрушению. 

«И подмести, и почистить, и подгрузить снег – техника многофункциональная, - рассказал механизатор МП г. о. Самара «Благоустройство» Пётр Денисов, который управляет мини-машиной «Bobcat». - В ночную смену выполняется основной объем работ, поэтому приходится сложнее, но  и в дневную задач много. Например, у нас в плане еще улица Солнечная, просека. Стараемся в первую очередь отработать те участки, где есть больницы, школы, социальные объекты».

Вместе с тем все технологические операции необходимо выполнять качественно и бережно, заботясь о сохранности каждого элемента улично-дорожной сети, особенно после ремонта. И каждый – на контроле во время плановых объездов, которые в графике круглосуточно, как и уборка. На улице Шверника контрольная служба побывала и сегодня.

«Дороги еще предстоит доработать на всю ширину. Сейчас наблюдаем, что автомобилисты относятся с пониманием, соблюдают требования дорожных знаков, и на обочинах во время уборки почти нет припаркованных машин. Это повышает эффективность расчистки. Кроме того, идет уборка снега из-под пешеходных направляющих ограждений, раздвигаются валы на пешеходных переходах, формируются снежные массы, которые вывозятся на специализированные полигоны. Помимо этого, предусмотрена обработка противогололедными материалами. Она выполняется и ночью – для ликвидации скользкости, когда все подмерзает, и днем – для предотвращения образования накатов на дороге. Также реагенты помогают плавить снег, что способствует более быстрой его уборке. На проезжих частях с большим трафиком процесс еще активнее – происходит нагревание за счет трения колес. Тротуары тоже уже обработаны и будут расчищены до самого покрытия, чтобы людям было комфортно передвигаться», - резюмировал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Всего же за прошедшие сутки для сезонных работ по содержанию городских территорий были направлены 501 уборщик и 565 единиц спецтехники муниципальных предприятий и подрядных организаций. Из них на улицах Самары трудились 346 дорожных рабочих и 521 снегоуборочная машина. Израсходовали 351,6 тонны противогололедных материалов. На полигоны транспортировали около 8,5 тысяч тонн снега. А в целом за сезон полигоны заполнили на 761 тысячу тонн.

Сегодня днем в работах на улично-дорожной сети города и в общественных пространствах заняты 428 человек и 227 машин, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

 

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