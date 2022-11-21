С 18 по 21 октября в Самаре вывезено 2 132 тонны снега

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Власти Самары обсудили оперативную обстановку в городе за прошедшую неделю и работу по ликвидации последствий прошедшего снегопада.

Так, в минувшую ночную смену было задействовано 111 уборщиков территорий, 131 единица техники. С 18 по 21 октября вывезено 2 132 тонны снега.

Кроме того, из-за изменчивых погодных условий и осадков в виде снега и дождя службами была организована и работа по откачке скапливающейся в низинных местах воды - -уже откачано 1592 кубометра воды.

Работы по ликвидации последствий проводятся в дневные и в ночные смены. По прогнозу синоптиков ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.