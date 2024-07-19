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Ремонт съездов к промышленным предприятиям: по дорожному нацпроекту продолжаются работы на проезде Мальцева

19 июля 2024 22:06
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В настоящее время усилия специалистов направлены на ремонт более десятка съездов с основного хода дороги к предприятиям.

Продолжается ремонт проезда Мальцева на участке от улицы Прожекторной до Заводского шоссе – одной из основных транспортных артерий промышленной зоны города.

На проезде Мальцева, протяженностью 1,3 километра, сосредоточены промышленные и торговые предприятия, что создает большой трафик. Эксплуатационные нагрузки сказались на качестве дорожного полотна. В этом году его отремонтируют.

В настоящее время усилия специалистов направлены на ремонт более десятка съездов с основного хода дороги к предприятиям. Эти работы производятся там, где согласно кадастровым данным территория относится к улично-дорожной сети. Технология послойная. Общая толщина дорожного «пирога» на каждом съезде составит 59 сантиметров.

Приведут в порядок и люки смотровых колодцев. Их поднимут на проектную высоту, установят современные крышки. Люки не будут греметь при проезде, а благодаря запорному механизму можно предотвратить случаи воровства крышек.

Кроме того, благоустроят тротуары. Новое асфальтобетонное покрытие появится на участках с наибольшими разрушениями. В дальнейшем и проезжую часть подготовят к укладке дорожного полотна.

Движение на Мальцева ограничено, поэтому рабочим приходится трудиться в стесненных условиях. Они пропускают транспорт, включая общественный. Перекрывать дорогу полностью не стали, чтобы не мешать работе промышленных предприятий и жителям окрестных домов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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