Работы по благоустройству общественных пространств в Чапаевске близки к завершению

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В этом году в Чапаевске порадуют жителей и гостей города обновленным видом две общественные территории: скверы на ул. Крымской и ул. Л. Шевцовой. Работы там идут к завершению.

Данные территории чапаевцы определили для благоустройства в результате голосования, что отвечает целям национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Нацпроект реализуется по Указу Президента страны Владимира Путина.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает, что при планировании мест благоустройства необходимо обязательно учитывать мнения жителей, привлекать их в процесс на стадии разработки дизайн-проектов и контроля качества производимых работ. Чапаевцы не упускают эту возможность, наблюдая как меняются благоустраиваемые объекты.

«Спасибо, что был разработан такой нацпроект, который меняет облик наших городов и сел. Город на глазах хорошеет и становится уютнее, – говорит жительница Чапаевска Людмила Львовона. – И главное, что благоустраивают не только общественные места, но и дворы тоже. А это вдвойне приятно».

Сквер на ул. Л.Шевцовой практически готов. Остается дождаться, когда прорастет трава на газонах, и тогда территория обретет законченный ухоженный вид. Здесь обустроены пешеходные дорожки из плитки, высажены деревья и кустарники. Сделаны детская и спортивная площадки с резиновым покрытием. Оно к тому же разноцветное, что еще больше прибавляет настроения детворе. Также были проведены работы по монтажу освещения и устройству водовода.

В сквере на ул. Крымская детворе тоже будет где поиграть, а взрослым отдохнуть на скамейках. Освещение, новые пешеходные дорожки, высаженные деревья – все радует глаз жителей.

На 2022 год жители определили для благоустройства прилегающие территории к школе № 21 по ул. Мирная и к офису врача общей практики по ул. М. Горького, 62А. Эти общественные пространства стали лидерами рейтингового голосования на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru , которое проходило в этом году в десяти городах и Безенчукском районе Самарской области.

Всего же в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 годы в Чапаевске благоустроено 7 общественных и 18 дворовых территорий.