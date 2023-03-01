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Порядка 420 пространств благоустроят в этом году в Самарской области

1 марта 2023 13:19
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Порядка 420 пространств благоустроят в этом году в Самарской области

Заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя России по направлению «Городская среда» Маргарита Жаркова провела осмотр десяти объектов благоустройства Самарской области, реализованных в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они расположены на территории городов Самара, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, Тольятти, Нефтегорск:

    • Парк им. 40 лет ВЛКСМ (конкурсный объект) и парк «Больничный» в г. Жигулевск.
    • Парк в мкр-не Шлюзовой, сквер им. Жилкина, центральная площадь в г. Тольятти.
    • Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» в г. Самара.
    • «На берегу трех рек: благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки» в г. Сызрань (конкурсный объект).
    • «Парк Поколений» в г. Октябрьск (конкурсный объект).
    • Парк «Молодежный» в г. Нефтегорск (конкурсный объект).

По словам Маргариты Жарковой, Самарская область успешно реализует федпроект «ФКГС» и Конкурсные проекты. «Мы посмотрели объекты Самарской области, увидели ряд примеров их всесезонного программирования и использования. Многие города претерпели кардинальные изменения и преобразились благодаря реализованным мероприятиям. Все территории стали центрами притяжения для населения», – рассказала Маргарита Жаркова.
Следует отметить, что Самарская область является активным участником федерального проекта. Только в прошлом году в регионе благоустроено 462 территории, а именно 144 общественные и 318 дворовых территорий.

Кроме того, за 5 лет (с 2018 по 2022 год) участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Самарской областью было подано 38 конкурсных заявок для участия, 16 проектов благоустройства стали победителями. На сегодняшний день полностью завершена реализация 9 конкурсных проектов, а 7 проектов-победителей находятся в процессе реализации. Реализованные конкурсные объекты находятся в г. Октябрьск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Сызрань, Нефтегорск.

Что касается планов благоустройства на текущий год, они все так же амбициозны: в общей сложности на территории Самарской области запланировано благоустройство 418 территорий, в числе которых 141 общественная и 277 дворовых пространств.

«Благоустройство территорий - это одно из позитивных социальных явлений, которые дают моментальный эффект. Вместо заброшенного пустыря, появляется современная набережная, а на месте обветшалого парка создаётся современная, красивая парковая зона. И таких примеров в регионе становится все больше- за четыре года нам удалось благоустроить более 1200 дворовых и 640 общественных пространств. Цель нашей работы- создать новый формат городского пространства, ориентированный прежде всего на людей и на комплексный подход», – отметил Александр Мордвинов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 

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