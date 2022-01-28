Определен ТОП-20 общественных территорий Самары для рейтингового голосования в 2023 году

74

С 17 по 25 января 2022 года в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые должны быть включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 87 пространств. Оставить свои предложения самарцы могли по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило более 67 тысячи заявок.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, реализуемой в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.

Народному голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов объектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Общая задача - сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе za.gorodsrega.ru через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования будет сообщено дополнительно.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2023 год здесь.