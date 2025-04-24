Общественная палата Самары высадила 15 лип на площади Революции

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Общественная палата Самары совместно с представителями общественных советов Ленинского и Октябрьского районов провела совместную экологическую акцию – высадила 15 лип в одном из знаковых мест областной столицы, сквере на площади Революции.

Участники акции посадили растения в почву, привязали их к колышкам, замульчировали приствольный круг и полили. Пополнение «зеленого фонда» Самары будет способствовать решению проблемы шумового загрязнения и позволит сохранить биологическое разнообразие, что особенно важно в условиях мегаполиса с его интенсивным движением.

Акции по высадке саженцев деревьев и кустарников в Самаре продолжатся до середины мая и возобновятся осенью. Глава Самары Иван Носков поблагодарил активных горожан за участие в озеленении города и выступил с предложением сообщить о территориях, где по мнению жителей не хватает озеленения для планирования следующих сезонов озеленения.