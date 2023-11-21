На улицах Самары задействовано максимальное количество спецтехники, дворников и дорожных рабочих

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Однако есть замечания как по уборке улично-дорожной сети, так и дворовых территорий, сообщается в твиттере главы Самары Елены Лапушкиной.

"Нацелила все службы максимально ответственно подойти к ликвидации последствий снегопада и обработке территорий противогололедными материалами. Первоочередная задача для МП «Благоустройство» и подрядных организаций - уделить внимание расширению проезжей части и тротуаров, пешеходным переходам, выездам со дворов, подходам и подъездам к социальным учреждениям. В зоне ответственности Глав районов - координация работ УК, ТСЖ, обслуживающих организаций по расчистке выходов из подъездов, придомовых и внутриквартальных территорий", - сообщает глава города.

Коммунальные службы трудятся непрерывно. Сложные погодные условия не позволяют сейчас расслабиться. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад продолжится. Сегодня на уборке городских территорий в день задействовано 173 единицы спецтехники и 3323 дворников и дорожных рабочих.

Главы районов и руководитель Департамента городского хозяйства и экологии продолжат лично в ежедневном режиме инспектировать подведомственные им территории.