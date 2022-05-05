На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»

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В четверг, 5 мая, на территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» прошла экологическая акция по высадке деревьев «Аллея Предпринимательства». Мероприятие проводилось в регионе впервые и приурочено к Всероссийскому Дню предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

Организаторами акции выступили Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и бизнес-клуб «Эквиум Самара» при поддержке Администрации городского округа Самара.

«Аллея предпринимательства» - это экологическая инициатива по высадке каштанов на территории города представителями малого и среднего бизнеса, которые готовы создавать не только эффективные предприятия, приносящие прибыль, но и активно участвовать в благоустройстве нашего города», - рассказала председатель самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Ирина Титова.

В посадке деревьев приняли участие более 50 представителей бизнес сообщества. В рамках акции участники высадили 20 саженцев каштана.

Для Администрации городского округа Самара стратегически важными являются мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства. Не первый год действует соответствующая муниципальная программа, в ходе реализации которой бизнесменам помогают претворять планы в жизнь путем организации образовательных практик и финансовой поддержки. Местные производители получают бесплатные места на городских и федеральных выставках, развита система преференций в плане налогов и льгот в реальном секторе экономики.

Фото: администрация Самары