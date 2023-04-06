На путепроводе «Аврора» по дорожному нацпроекту перешли к устройству нового слоя покрытия

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Южные «ворота» в город продолжают приводить в порядок по многочисленным обращениям горожан.

Так, на путепроводе в створе улицы Авроры, обновление которого началось досрочно – 1 апреля, ремонт покрытия ведется в интенсивном темпе.

Минимизации неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Полностью объекты не перекрывали, и до конца ремонта вводить полное ограничение движения не намерены.

При этом рассматривается возможность дальнейшего изменения схемы организации движения, поскольку в ближайшие выходные для наращивания темпов и объемов работ по устройству нового дорожного полотна планируется выход сразу двух асфальтоукладочных комплексов. Специалисты поясняют, что при таком алгоритме целесообразно, чтобы асфальтоукладчики заняли две полосы, пролегающие в одном направлении – на въезд в город. В данном случае транспортные потоки будут направлены на вторую сторону путепровода. Таким образом, на ней одна полоса будет работать, как и прежде, на выезд из города, другая – на въезд. Окончательное решение подрядная организация примет во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары в самое ближайшее время.

Первоначально укладка выполняется захваткой, по одной полосе, после чего проведут испытание асфальтобетонного покрытия, потому что это одна из первых укладок в текущем году. Пройдут лабораторные исследования, будет дана оценка показателей. Если все показатели соответствуют требованиям, то подрядчик продолжит устройство покрытия. Если хотя бы один из показателей не будет соответствовать критериям, придётся переделать работу, чтобы добиться необходимого качества согласно ГОСТу и технологическим нормам. Подрядчик нацелен на то, чтобы завершить обновление объектов совокупной протяженностью свыше 1,1 км как можно скорее и предоставить беспрепятственный проезд по путепроводу «Аврора» и мосту «Южный», ведь в Самаре в этом году раньше обычных сроков дадут старт садово-дачным автобусным перевозкам. Кроме того, на религиозные праздники необходимо обеспечить доставку горожан к территории городских кладбищ.

По основному ходу дороги в одной плоскости с деформационными швами уложат современную асфальтобетонную смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, состав которой позволит улучшить эксплуатационные характеристики покрытия, сделав его более надежным. Гарантия будет действовать в течение пятилетки.

Особенно аккуратно смесь подведут не только к деформационным швам, но и к системе дренажа и ливневой канализации.

По расчетам специалистов, после ремонта пропускная способность Южного моста и путепровода увеличится, и дорожные пробки будут возникать реже.

Фото: администрация Самары