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На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами

11 июня 2025 11:31
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На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами

Мэр Самары Иван Носков и министр транспорта региона Сергей Карпов провели совместную проверку состояния проспекта Металлургов. Они выявили нарушения в организации доступной среды и дефекты в укладке асфальта.

Носков подчеркнул, что перед приемкой работ будут привлечены люди с ограниченными возможностями, чтобы оценить доступность территории, а также проведет проверку качества покрытия лаборатория. Он предупредил подрядчиков, что некачественная работа приведет к переделке за их счет.

По просьбам жителей остановку общественного транспорта у ДК «Металлург» вернут на прежнее место, чтобы она не загораживала памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода, Герою социалистического труда, почетному гражданину Самары Павлу Мочалову.

Мэр также поручил усилить контроль за уборкой территорий и провести рейды по магазинам и торговым точкам. Во дворах и скверах обнаружили нескошенную траву, аварийные деревья, мусор и вандальные надписи.

В сквере «Память сердца» ситуация лучше, но споры о его дальнейшем развитии продолжаются. Носков предложил жителям самим решить, что им важнее: парковка или детская площадка. В ближайшие выходные глава района Игорь Рудаков проведет переговоры, чтобы найти компромисс, пишет ГТРК-Самара. 

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