Хрящевка будет с водой: для сельчан начали бурить новую скважину

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Жители Ставропольского района, а именно села Хряшевка обратились 22 июня к главе региона в социальных сетях с просьбой решить проблему с водоснабжением данного населенного пункта. Сельчане написали, что им приходится практически «ловить» воду. Организация водоснабжения обернулась настоящим квестом под названием «Кто успел, тот и налил».

«В селе Хряшевка нет воды уже второй месяц, на этой неделе вода присутствовала с часу ночи до пяти утра»

«Ответ от управляющей компании и главы поселения: все скважины работают в штатном режиме. Однако, воды все равно нет!»

«В Хряшевке проживают семьи с маленькими детьми, пенсионеры. Не возможности набрать воду, чтобы нормально прожить день. Мы устали выбирать, что можно сделать с водой из вёдер! Приготовить обед или помыть хотя-бы детей».

Центр управления регионом Самарской области зафиксировал более 20 сообщений от жителей Хряшевки в соцсетях и передал руководству региона и администрацию Ставропольского района. На место выехали глава района Владимир Медведев, представители прокуратуры и Государственной жилищной инспекции. В оперативном порядке заменили насосы на двух скважинах.

Было принято важное решение - пробурить в сельском поселении Хрящевка еще одну скважину. Это должно в будущем снять все проблемы с водоснабжением. В настоящее время на месте будущей скважины уже приступили к размещению буровой машины. Пока же продолжается работа по нормализации водоснабжения в селе, для нужд жителей обеспечен подвоз питьевой воды бойлером, а также организована адресная доставка бутилированной воды. Жители могут обратиться по телефону «горячей линии» и заказать воду на дом.

По факту неудовлетворительной деятельности ООО "Комфорт Дом", приведшей к сложившейся ситуации, будет дана правовая оценка, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.