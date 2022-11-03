Дмитрий Азаров проверил готовность нового детского сада в Октябрьском районе Самары

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В четверг, 3 ноября, губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой города Еленой Лапушкиной, депутатом Государственной думы Александром Хинштейном, будущими воспитанниками и их родителями оценил возможности нового детского сада в Октябрьском районе Самары – одном из самых густонаселенных в областной столице.

Глава региона проверил готовность помещений детского сада к приему детей и пообщался с родителями и ребятами, которые уже со следующей недели начнут посещать новое дошкольное учреждение.

Новое современное двухэтажное здание детского сада, построенного благодаря нацпроекту "Демография", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, уже в ближайшие дни откроет свои двери для 112 ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет.



"Уже со следующей недели этот детский сад начнет принимать замечательных, красивых ребят, своих воспитанников, и надеюсь, что он станет для них по-настоящему вторым домом. Конечно, ничто не заменит тепла родных и близких людей, но отношение педагогов, руководителя детского сада говорит о том, что и здесь постараются, чтобы детям было интересно, вкусно, чтобы родители чувствовали, что ребенок в безопасности, под присмотром, получает новые знания. Здесь все для этого есть – и самое современное оборудование, и все условия для развития детей", - обратился Дмитрий Азаров к родителям воспитанников нового детского сада.



В новом корпусе созданы комфортные, гармоничные условия для образования, развития и досуга детей, в том числе малышей с особенностями развития. Здесь будет открыто 6 групп, из них 4 общеразвивающие и 2 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе группа для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Штат опытных, квалифицированных педагогов уже сформирован. Среди них есть психолог, логопед, дефектолог, специалисты, которые будут помогать ребятам развиваться, реализовывать свои таланты и способности.



Особое внимание в ходе строительства было уделено вопросам безопасности. Для ее обеспечения предусмотрены система видеонаблюдения, система контроля доступа, охранная сигнализация и экстренная связь. Круглосуточную вахту несут сотрудники частного охранного предприятия.

Александр Хинштейн, поздравляя детей и родителей с открытием нового детского сада, отметил, что дошкольные учреждения в его детстве сильно отличались от современных.



"Мы ходим и любуемся, восхищаемся той красотой, которая здесь создана для наших замечательных детей. Я вас всех поздравляю с этим счастливым событием. Нашим детям я желаю всегда быть здоровыми, дружными, а родителям желаю, чтобы вы с радостью приводили своих детей по утрам и с радостью приходили забирать их из детского сада", - сказал депутат Госдумы.



Глава Самары Елена Лапушкина напомнила, что еще несколько лет назад на месте нового современного детского сада было заброшенное здание.



"Теперь здесь будет раздаваться детский смех, здесь будут заниматься с нашими ребятами квалифицированные воспитатели и педагоги. Для города это очень важно. Хочу сказать слова благодарности губернатору за то, что у муниципалитета появляется реальная возможность ускоренными темпами решать злободневные вопросы с очередностью в детские сады и школы, - отметила Елена Лапушкина, поблагодарив главу региона за поддержку. - Пусть детство будет счастливым, а родители – спокойными".



Конечно, больше всего рады появлению нового детского сада родители дошкольников. Садик стал настоящим подарком жителям района.



"Родители ждали с нетерпением, звонили, спрашивали, когда откроется детский сад. Садик получился очень красивый, современный, с большими помещениями, оснащенный всем необходимым для работы с детьми, в том числе с ограничениями по здоровью", - рассказала заведующая детским садом № 291 Наталья Сипайлова.



"Это замечательный садик, мы долго ждали, чтобы попасть сюда. Это место, куда заходишь и чувствуешь, сколько доброты, тепла сюда вложили. Все очень красиво, радует глаз. Очень просторные спальни, все чисто, все для детей. Дети счастливы и родители, конечно, тоже. Такой объект очень важен для Самары, для всех родителей, для всего нашего общества, - отметила мама одной из воспитанниц нового детского сада Татьяна. - Сейчас у России непростые времена, но жизнь не останавливается. Наши мужчины сражаются за наше будущее там, чтобы наши дети могли чувствовать себя здесь спокойно, расти, учиться, развиваться".



Всего за последние пять лет по всей Самарской области были построены и реконструированы в общей сложности 50 детских садов, открыто более 14 тысяч мест для ребят.

В регионе активно ведется и строительство школ. За 5-летний период были возведены и реконструированы 11 школ, завершается возведение новой школы на 1600 мест в Автозаводском районе Тольятти, которая станет одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе.

Только в Октябрьском районе за последние два года были построены два корпуса школы № 26, дошкольное отделение при ней и новый детский сад на улице Подшипниковой, благодаря чему удалось значительно снизить нагрузку на образовательные учреждения района.



В городах и селах Самарской области были открыты более 200 образовательных центров "Точка роста", более 50 мини-кванториумов. С 2019 года в Самарской области действует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", созданный по модели работы федерального центра "Сириус".



"И эту работу мы будем продолжать, создавать все возможности для того, чтобы здесь, на территории региона, росли талантливые дети, создавать условия для их самореализации, - заверил губернатор. - Все это не было бы возможным без национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря такой поддержке, несмотря на особый период, мы не остановили ни одной стройки, ни одного объекта, ни одной государственной региональной программы. Наоборот, стараемся ускоряться по всем направлениям развития нашего региона: строительству детских садов, школ, лечебных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры. Это, конечно же, наши приоритеты, потому что мы понимаем, что самое главное богатство нашего региона – это люди, талантливые, энергичные, люди, которые строят свои планы и связывают их с родной землей, растят детей, хлеб, и я уверен, что сделают многое для процветания нашей родной земли. А самые юные граждане, которые еще только идут в ясли, я уверен, подхватят это знамя высоких достижений".



В заключение Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих с наступающим Днем народного единства - праздником, который уходит в глубину веков и объединяет все народы, проживающие на территории нашей великой страны.

Фото: пресс-служба правительства СО