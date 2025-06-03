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Депутат ГД: субъектам РФ не хватает 78 тысяч мусорных контейнеров

3 июня 2025 12:14
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Депутат ГД: субъектам РФ не хватает 78 тысяч мусорных контейнеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в эфире "Радио России" сообщил, что по оценкам субъектов Российской Федерации регионам не хватает 78 тысяч мусорных контейнеров, пишет Смотрим.

По его словам, отсутствие порядка на контейнерных площадках также является следствием недостатка нужного количества мусоровозов.

"По оценкам субъектов Российской Федерации, не хватает 78 тысяч единиц [мусорных контейнеров]. Это все равно большая сумма. И мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации, если нет чистоты на контейнерных площадках, то, скорее всего, это как раз либо неправильно посчитаны нормативы, либо недостаток контейнерных площадок, либо недостаток мусоровозов", – сказал Коган.

Ранее он заявил, что временная отмена штрафов для мусоровозов за перегруз не решит проблему с вывозом мусора. Он сообщил, что сама конструкция мусоровозов такова, что давление на ось во многих машинах при загрузке превышает допустимые законодательством нормы.

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