28 дворов благоустроят в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

210

Жители Самары, подавшие заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», завершили обсуждение и сформировали проекты будущего благоустройства своих дворов совместно с районными администрациями.



В рамках первого этапа реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самаре благоустроят 28 дворовых территорий, более половины из них преобразятся комплексно.



«Мы намерены наращивать темпы комплексного благоустройства дворовых территорий в Самаре. Двор – это продолжение нашего дома, и он должен быть уютным, комфортным и интересным для всех соседей. Сделать свой двор таким реально, главное действовать не в одиночку, а вместе с соседями и районной администрацией. Важно отказаться от практики «латания дыр», и перейти к ремонту своих территорий «под ключ», - сказал глава города Самара Иван Носков. – 28 дворов – это только первая очередь благоустройства 2025 года. Позднее будет произведен отбор готовых проектов второй очереди. По решению Президента России Владимира Владимировича Путина программа «Формирование комфортной городской среды» продлена до 2030 года. Так что у самарцев есть возможность принять взвешенное решение о наведении порядка у своего дома».



На улице Советской комплексно благоустроят двор в границах многоквартирных домов 3, 5, 7, 9. По инициативе жителей здесь появятся новые тротуары, отремонтируют проезжую часть, расширят пространства для парковки автомобилей, детская площадка с антитравматическим покрытием, на которой будет установлено детское оборудование, баскетбольный щит с кольцом, турник, брусья и т.д.



«В нашем районе уже несколько лет жители принимают активное участие в программе "Формирование комфортной городской среды", благоустраивают свои дворы, общественные пространства. Весной преобразится большой двор на улице Советской, а также двор в районе домов 130 и 132 по ул. Ташкентской. На Ташкентской помимо стандартного игрового и спортивного оборудования по желанию жителей установят теннисный стол и оборудование для занятий уличным спортом. Все этапы работ актив жителей будет контролировать», - рассказала председатель ТОС «Металлург-1» Самары Татьяна Игнатьева.



С полным перечнем дворов, которые будут благоустроены в рамках первого этапа реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, можно по ссылке.



Напомним, до 13 февраля в каждом районе Самары проходят обсуждения с жителями дизайн-проектов общественных пространств, которые будут выставлены на рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год.

Фото: администрация Самары