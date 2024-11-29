Вячеслав Федорищев: «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области»

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За полгода с момента назначения Вячеслава Федорищева главой Самарской области уже определены ключевые векторы дальнейшего развития губернии. Определенные результаты есть и в системной работе управленческой команды по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.



Одним из первых решений губернатора стал проект «Час предпринимателя», благодаря которому встречи руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований с бизнесом стали еженедельными. Вячеслав Федорищев и сам, лично принимает руководителей региональных предприятий.



«Отрадно, что власть ищет возможность услышать бизнес, прислушаться к их бизнес-идеям, узнать, в чём сейчас нуждаются предприниматели. Работа в этом направлении ведется, и это видно, - отметил Дмитрий Василевский, директор компании по переработке и реализации продуктов пчеловодства "Бисмарк". – Мне предложили принять участие в проекте «Час предпринимателя», где я рассказал о наших нуждах в плане сертификации продукции, и результат обращения уже виден – нам помогают», - добавил Василевский.



Для предпринимателей региона запустили цикл ярмарок кооперации, на которой крупные предприятия презентуют свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить условия и варианты сотрудничества. Такие ярмарки регулярно проходят на площадке регионального центра «Мой бизнес».



Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса.



«Я считаю, что предприниматель сам по себе должен быть инициативен и предприимчив, но, когда есть еще поддержка от Правительства – это очень ценно. Я была на встрече с предпринимателями, где нам помогли с участием в международной выставке - это позволит нам быстро выйти на нашу целевую аудиторию по всей стране. Я также хочу обратиться с вопросом: мы хотим построить свое собственную швейную фабрику, и мне кажется, что губернатор поддержит такую инициативу. Изменения в отрасли уже видны, решения принимаются, и видно, что Вячеслав Андреевич открыт к диалогу с бизнесом», - рассказала основатель и директор швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева.



На базе платформы «Решаем вместе» создан единый ресурс для бизнеса с возможностью подачи обращений на сайте Интернет-приемной, на сайтах органов власти, институтов развития и муниципальных образований региона.



Одной из приоритетных в работе Вячеслава Федорищева стала поддержка креативного сектора экономики. Впервые в регионе состоялся конкурс грантов для предпринимателей сферы креативных индустрий. Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов. Всего на конкурс поступило 100 заявок, из них выбраны 20 победителей.

Фото: Минэкономразвития Самарской области