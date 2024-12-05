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В Самарской области проходит форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения»

5 декабря 2024 12:46
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В Самарской области проходит форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения»

Предпринимательский форум ежегодно проводится в декабре областным минэкономразвития. Это площадка для подведения итогов и построения новых целей, обмен стратегиями и идеями, а также проверенный материал от экспертов. В течение двух дней региональные и федеральные эксперты расскажут участникам о финансовых стратегиях, минимизации рисков, создании эффективной системы управления, работе с командой. Участники также обсудят темы семейного бизнеса, применения искусственного интеллекта, стратегии развития бизнеса в уникальной нише и многое другое.

Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата - одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области», - отмечал ранее глава региона. Форум «‌Мой бизнес 63» проводится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что волнует их здесь и сейчас. Мы фиксируем рост интереса к предпринимательству, рост информированности о возможностях, которые предоставляет государство бизнесу, рост вовлеченности в активное региональное бизнес-сообщество, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Самарская область – один из регионов-лидеров страны по количеству субъектов МСП. В текущих условиях бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места».

Программа форума разделена на 5 тематических треков, участие в которых принимают эксперты федерального и регионального уровней. В первый день участники обсудили, как создать и развить успешный бизнес в любых условиях, поговорили о финансовых стратегиях, искусственном интеллекте, посетили мастер-класс по креативному контенту и практикум по эффективным системам управления.

«Участие в форуме «Мой бизнес» для меня уже традиция. И вообще весь последний год у меня проходит под лозунгом «Не пропустить ничего». И я заметила: чем больше проявляешь активности, тем больше появляется идей и мыслей», - поделилась основатель бренда украшений «Бунтарка» Ирина Шарова.

«Я пришел, чтобы послушать про искусственный интеллект в бизнесе. Эта тема новая, интересная, я считаю, что за ней будущее, - отметил участник форума, самозанятый Виктор Тимофеев. - На форуме я впервые, здесь чувствуется поддержка, желание предпринимателей развиваться. Как правило, у меня на таких событиях возникают какие-то новые мысли и появляются какие-то перспективные вещи для реализации».

Во второй день форума запланированы панельные дискуссии, лектории и мастер-классы.

Регистрация и программа: forum.mybiz63.ru.

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