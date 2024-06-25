В региональном центре «Мой бизнес» обсудили финансовую поддержку производственных предприятий

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Представители регионального ФРП рассказали бизнесу про условия программ, направления использования заемных средств, отдельно рассмотрели основные ошибки при подготовке документов.



«В рамках действующих программ производственным компаниям доступны льготные займы от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, - рассказала генеральный директор АО МКК «Гарантийный фонд Самарской области» Юлия Красина. - Мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь выбрать программу и рассказать, с чего начать».



Генеральный директор ООО «СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ» Лариса Шляхова поделилась опытом сотрудничества и отметила, что встреча помогла узнать о новых инструментах, которые актуальны для предприятия сегодня. «Имея опыт сотрудничества с ГФРП, Корпорацией МСП, другими госструктурами по получению займа под 2%, промышленного лизинга под 6%, субсидий в пандемийный период и компенсации кредитных расходов, не перестаю мониторить возможности господдержки для нашей производственной компании, - поделилась Лариса Шляхова. - Узнала подробнее о программах льготных микрозаймов дополнительных субсидий, грантов, займов для промышленных компаний, будем изучать. Если появляется новая возможность, которую ты не использовал, нужно пробовать ее реализовать».



Для подробной консультации предприниматели могут обратиться в региональный центр «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская 211, офис 210), можно позвонить по тел. 8 927 895 79 50 или написать на электронную почту gfrp@gfso.ru.



Подробнее о финансовых инструментах поддержки можно узнать и на сайте mybiz63.ru.



Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области