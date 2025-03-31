Производители Самарской области смогут заявить о себе на Всероссийском конкурсе «Знай наших» 

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Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ запускают третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Он направлен на развитие перспективных российских брендов во всех регионах страны. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявку можно подать на платформе знайнаших.аси.рф/ до 15 мая.

В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Продовольственные товары», «Креатив», «Высокие технологии» и «IT». Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

В 2024 году интерес к конкурсу вырос более чем в два раза: количество заявок увеличилось с 5013 до 12026. Победители прошлых сезонов уже получили значительную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2-3 раза.

Среди партнеров конкурса – Wildberries, OZON, Почта России, Роскачество, Авторадио и другие. В 2025 году их число расширится, в том числе Российским экспортным центром, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

В декабре 2024 года АСИ совместно с РВБ (объединенной компанией Wildberries&Russ) запустило проект «Платформа роста». Он помогает небольшим брендам выйти на федеральные маркетплейсы. К проекту уже подключились бренды Чукотки, Новгородской, Рязанской и Нижегородской областей, Северной Осетии, многие из них – участники конкурса «Знай наших».

Конкурс «Знай наших» – это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» запущен в 2023 году и реализуется в соответствии поручением Президента России Владимира Путина. За два сезона на платформу идея.росконгресс.рф/brand поступило 17 тысяч заявок из всех 89 российских регионов. Он проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который также до 15 мая принимает перспективные идеи и проекты для позитивных изменений в стране. Предложить решение можно на платформе идея.росконгресс.рф. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии.

С целью поддержки и продвижения отечественных брендов АСИ вместе с партнерами запустили медиа для и о российских брендах — одноименный конкурсу телеграм-канал «Знай наших» t.me/znai_nashi....

Фото: соцсети