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Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших». Заявки принимаются до 1 июня 2025 года на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Продовольственные товары», «Креатив», «Высокие технологии» и «IT».

«Это отличная возможность продемонстрировать качество продукции, уникальные традиции и инновационные подходы местных предприятий, повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание широкой аудитории потребителей», - прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Производители Самарской области являются активными участниками конкурса – в 2024 году 2 компании региона вошли в число победителей. В этом году желающих заявить о своем бренде на всю страну – не меньше.

Так, среди участников в номинации «Креатив» - предприятие «ХоКо» из Тольятти. Вот уже почти 10 лет компания производит ювелирные изделия: детали интерьера, сервировки стола, наградную продукцию, а также индивидуальные изделия под заказ.

«Наше участие в конкурсе брендов продиктовано желанием показать всей стране уникальные региональные бренды, которыми мы вправе гордиться. Мы стремимся рассказать о собственных успехах, о нашем родном городе, где рождаются и крепнут наши амбициозные проекты. Разумеется, известность – один из ключевых мотиваторов любого участника конкурса, и мы – не исключение. Ведь бизнес – это, в том числе, стремление заявить о себе громко и уверенно», - рассказал сооснователь компании Олег Кулагин.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. Основные задачи этого масштабного проекта - найти и «подсветить» отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, содействовать масштабированию производства востребованных отечественных продуктов.

Поддержку предпринимателям оказывают и центры «Мой бизнес» Самарской области, где можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела.

Также до 1 июня жители Самарской области могут подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени». Свои инициативы, которые внесут значимый вклад в развитие страны, можно оставлять на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты принимаются по пяти направлениям, среди которых «Национальная предпринимательская инициатива».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области