Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера».
В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение.
В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска
Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным и авиационным способом с использованием химического препарата «Дифлуцид, СП».
В губернии обработают более 3 тыс. га леса от вредителей
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение.
«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.
В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП
Молодые самарские художники приступили к оформлению распределительных телекоммуникационных шкафов компании, которые размещены перед фасадами зданий пешеходной части улицы Ленинградской.
Новые арт-объекты украсят пешеходную часть улицы Ленинградской Самары
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших»

30 мая 2025 14:57
191
Заявки на конкурс «Знай наших» принимаются до 1 июня.

Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших». Заявки принимаются до 1 июня 2025 года на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Продовольственные товары», «Креатив», «Высокие технологии» и «IT». 

«Это отличная возможность продемонстрировать качество продукции, уникальные традиции и инновационные подходы местных предприятий, повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание широкой аудитории потребителей», - прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку. 

Производители Самарской области являются активными участниками конкурса – в 2024 году 2 компании региона вошли в число победителей. В этом году желающих заявить о своем бренде на всю страну – не меньше.

Так, среди участников в номинации «Креатив» - предприятие «ХоКо» из Тольятти. Вот уже почти 10 лет компания производит ювелирные изделия: детали интерьера, сервировки стола, наградную продукцию, а также индивидуальные изделия под заказ. 

«Наше участие в конкурсе брендов продиктовано желанием показать всей стране уникальные региональные бренды, которыми мы вправе гордиться. Мы стремимся рассказать о собственных успехах, о нашем родном городе, где рождаются и крепнут наши амбициозные проекты. Разумеется, известность – один из ключевых мотиваторов любого участника конкурса, и мы – не исключение. Ведь бизнес – это, в том числе, стремление заявить о себе громко и уверенно», - рассказал сооснователь компании Олег Кулагин.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. Основные задачи этого масштабного проекта - найти и «подсветить» отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, содействовать масштабированию производства востребованных отечественных продуктов. 
Поддержку предпринимателям оказывают и центры «Мой бизнес» Самарской области, где можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. 

Также до 1 июня жители Самарской области могут подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени». Свои инициативы, которые внесут значимый вклад в развитие страны, можно оставлять на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты принимаются по пяти направлениям, среди которых «Национальная предпринимательская инициатива».

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
176
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
185
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
197
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
304
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
371
Весь список