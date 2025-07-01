От мечты к ее воплощению: ветеран СВО из Самары открыл барбершоп

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К мечте открыть собственный барбершоп житель Самары Кирилл Чеховских шёл около 14 лет. В 2011 году поступил в школу парикмахерского искусства, где молодой человек понял, что хочет специализироваться на мужских стрижках, тогда же и зародилась идея будущего бизнес-проекта. Однако завершить обучение не удалось – Кирилл отправился на службу в Вооруженные силы России.

«Служба в армии не помешала мне совершенствовать свои навыки. Со мной были ножницы, машинка, и ко мне на стрижку приходила вся наша бригада, — вспоминает Кирилл. – После завершения службы работал в разных местах, чтобы не терять навык, и это стало, скорее, как хобби».

С началом СВО Кирилл отправился на передовую добровольцем, опять же сумка с инструментами всегда была рядом, и даже позывной у него был «Барбер». За время службы идея открыть свой барбершоп только укрепилась, молодой человек продумал концепцию, уникальные фишки своего заведения. Мысли о мечте помогали восстанавливаться после ранения, вспоминает Кирилл. Во время выполнения боевой задачи он подорвался на мине, лишился части руки и ноги, но своим подвигом спас сослуживцев. За мужество и самоотверженность Кирилл Чеховских был награжден медалью «За Отвагу». Вернувшись домой, будущий предприниматель тут же приступил к реализации своего бизнес-проекта.

Барбершоп «Big Bro» Кирилл Чеховских запустил весной 2025 года и воплотил в уютном пространстве всё, о чем мечтал. Здесь можно провести фотосессию, устроить мальчишник, посидеть на веранде, заняться делами в переговорной, и, самое главное, получить качественную стрижку от опытных мастеров.

«Планы у нас очень амбициозные: стать одним из топовых барбершопов в городе, открыть еще одну точку, думаю, это будет место для женщин, куда они могут прийти и провести весь день в приятной обстановке, наводя красоту. А еще — создать целую команду кибербарберов: обучать ребят, вернувшихся с СВО, парикмахерскому искусству, помогать им адаптировать протезы для работы», — делится предприниматель.

Сегодня тема поддержки предпринимательства и вовлечения в бизнес ветеранов СВО – один из приоритетов в работе региональных властей. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил новые меры поддержки, которые планируют ввести для этой категории предпринимателей. В следующем году планируется проведение конкурса грантов для участников СВО, у которых есть бизнес-проекты. Они смогут пройти обучение и претендовать на получение до 500 тысяч рублей.

«Кроме того, участники СВО — новые предприниматели смогут воспользоваться льготными микрозаймами Гарантийного фонда Самарской области под 1% годовых», — сказал Вячеслав Федорищев.

На базе центров «Мой бизнес» предприниматели-ветераны СВО могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском или развитием своего дела: специалисты помогут с выбором организационно-правовой формы, составлением бизнес-плана, оформлением статуса социального предприятия для лиц с ОВЗ, предложат льготные финансовые инструменты или подберут иную меру господдержки под задачи бизнеса.

Центры «Мой бизнес» работают в каждом городском округе Самарской области, региональный центр располагается по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. С подробным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru в разделе «Поддержка участников СВО». Поддержка осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.