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Бизнес Самарской области привлек более 19 миллиардов рублей при помощи «зонтичных» поручительств

19 декабря 2024 10:54
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Бизнес Самарской области привлек более 19 миллиардов рублей при помощи «зонтичных» поручительств

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. Механизм «зонтичных» поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.

«Предпринимательская инициатива – важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые – втягиваться в эту деятельность», — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом.«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд. рублей при сроке кредитования до 15 лет, что позволяет предпринимателю получить средства даже при отсутствии необходимого залога. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.«Корпорация МСП оказывает комплексную поддержку бизнес-сообществу, в том числе финансовыми инструментами: это удобные «зонтичные» поручительства, федеральные льготные финансовые программы.

В регионе партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.В целом по стране с 2021 года малые и средние предприятия привлекли за счет «зонтичных» поручительств свыше 890 млрд. рублей кредитных средств.

«Порядка 33% от общего объема приходится на МСП, работающие в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Так, обрабатывающие производства при помощи «зонтичных» поручительств получили финансирование на сумму более 205 млрд рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании - более 33 млрд рублей, IT-компании – 32 млрд рублей, гостиницы и общепит – более 22 млрд рублей. Поддержка бизнеса осуществляется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или обратившись по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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