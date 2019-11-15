«Виту» наказали за «провизорро»
15 ноября 2019 21:03
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Во-первых, в словарях не нашлось слово «провизорро», а текст рекламы обязательно должен быть написан на государственном языке. Во-вторых, на щитах изображена женщина в белом халате, а использовать образ медика в рекламе, ориентированный не на специалистов, нельзя. Теперь «Виту» (компания «Рона») оштрафуют на 100 тысяч рублей.
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