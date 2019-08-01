В Тольятти задержан адвокат, готовивший убийство знакомой

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В июле 2019 года у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений к своей знакомой, возник преступный умысел на совершение ее убийства, для чего он решил найти исполнителя этого преступления.12 июля адвокат обратился к гражданину, которому предложил за 2 миллиона рублей совершить убийство.С 12 по 26 июля подозреваемый неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем преступления в Тольятти и обговаривал детали готовящегося преступления.Однако, 26 июля «несостоявшийся киллер» обратился в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся адвокатом убийстве.31 июля «исполнитель убийства», находясь в Тольятти, действуя в рамках «оперативного эксперимента», сообщил адвокату, что им совершено убийство, после чего тот передал денежное вознаграждение и был задержан сотрудниками полиции.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.