В Самаре врач за взятку признала двух призывников ограниченно годными к воинской службе

121

Врач получила взятку в размере 230 тысяч рублей за содействие в постановке медицинского диагноза, позволяющего признать двух граждан ограниченно годных к воинской службе, с последующей выдачей им военных билетов.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.