В Самаре врач за взятку признала двух призывников ограниченно годными к воинской службе
14 января 2020 18:58
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Врач получила взятку в размере 230 тысяч рублей за содействие в постановке медицинского диагноза, позволяющего признать двух граждан ограниченно годных к воинской службе, с последующей выдачей им военных билетов.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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