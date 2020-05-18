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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

18 мая 2020 23:15
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Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати. Как пояснила профессор, ей диагностировали ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил РИА Новости, что в ведомстве разберутся с выписанным прикованному к кровати инвалиду штрафом.

"С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции", - рассказал Данчиков.
По его словам, каждая жалоба будет рассматриваться в индивидуальном порядке, если будут объективные обстоятельства, они будут обязательно приняты. 
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Комментарии


Закон
18 мая 2020  23:15
"С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции."
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
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