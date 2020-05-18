В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

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Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати. Как пояснила профессор, ей диагностировали ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил РИА Новости, что в ведомстве разберутся с выписанным прикованному к кровати инвалиду штрафом."С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции", - рассказал Данчиков.По его словам, каждая жалоба будет рассматриваться в индивидуальном порядке, если будут объективные обстоятельства, они будут обязательно приняты.