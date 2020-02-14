В Красноярском районе мужчина застрелил двух кабанов не имея лицензии на отстрел дикого животного

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Егерь обнаружил на снегу следы от снегохода, а также множественные бурые пятна, предположительно, крови животного. Двигаясь по следу транспортного средства, представитель охотхозяйства вскоре обнаружил его около одного из гаражей в поселке Мирный. Двигатель снегохода еще не остыл, а на его подножке была гильза от ружья, а также следы, похожие на кровь. Водитель транспортного средства находился внутри гаражного бокса. Егерь сообщил о случившемся в полицию.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и вскоре установили его личность. Им оказался ранее судимый житель Самарской области 1986 года рождения. В ходе обследования гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли две туши диких животных – кабанов, гладкоствольное ружьё, принадлежащее задержанному, 15 патронов 12 калибра и одежду предполагаемого злоумышленника. Вещественные доказательства были оперативно направлены в экспертно-криминалистический центр Отдела МВД России по Красноярскому району для исследования на предмет заражения вирусными заболеваниями, а также установления суммы причиненного ущерба.Задержанный мужчина был доставлен в пункт полиции, где признался в содеянном и пояснил что охотился, не имея лицензии на отстрел дикого животного. Ущерб от противоправных действий злоумышленников составил 60 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области